В Москве вспыхнул подъезд многоэтажного дома

Пожарные спасли восемь человек во время пожара в жилом доме на улице Академика Варги в Москве. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным SHOT, в многоэтажке сначала загорелась комната консьержа, а огонь мгновенно перекинулся в подъезд.

В МЧС рассказали, что возгорание тушили 18 специалистов и пять единиц техники. Некоторых жильцов пришлось спасать с помощью штурмовой лестницы. Среди эвакуированных есть дети.

В итоге пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал.

Накануне пожарные потушили горящий корпус военно-медицинской академии в Петербурге. Возгорание возникло в историческом здании Обуховской больницы — одной из первых городских больниц в истории России. Пожар был на втором и третьем этажах, а также на кровле. Вскоре огонь локализовали на площади 200 кв. м.

Ранее в Оренбургской области вспыхнула буровая скважина.