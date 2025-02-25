Россиянка похвасталась своей зарплатой и потеряла ее за ночь

В Бурятии работница золотодобывающей компании рассказала знакомым о большой зарплате и осталась без денег. На следующий день она уже писала заявление о краже 320 тысяч с банковского счета.

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Как сообщили в полиции региона, 54-летняя жительница Северобайкальска выпивала в компании своего знакомого и 20-летнего соседа. Женщина стала хвастаться, что хорошо зарабатывает и даже несколько раз продемонстрировала в приложении мобильного банка, сколько денег у нее на счете. Алкоголь на время усыпил ее бдительность, чем воспользовался молодой собутыльник дамы. С ее телефона он перевел на счет брата 117 тысяч рублей, затем привязал ее банковскую карту к своему личному кабинету. За ночь он потратил на развлечения и алкоголь более 200 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.