Россиянин выпал из окна гостиницы на пальму и сломал позвоночник

В индийском Гоа российский турист выпал из окна гостиницы и получил смертельные травмы. Об этом сообщает Shot.

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Трагедия произошла утром 24 февраля в курортном поселке Мандрем. 38-летний Сергей Бродский, проживавший в отеле Springfield Apartments, около пяти часов утра, предположительно, потерял сознание, перевалился через балкон, ударился спиной о пальму и сломал позвоночник.

После падения он некоторое время находился под окнами гостиницы и громко кричал. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в больнице.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего, передает Telegram-канал.

Другое происшествие с российским туристом случилось в тайской Паттайе: житель Иркутской области получил серьезную травму спины и скончался, съехав с водной горки. По словам местных правоохранителей, причиной трагедии стал вес мужчины — свыше 150 килограммов.

Еще один инцидент произошел на острове Пхукет в декабре прошлого года — турист из Австрии случайно насмерть переехал россиянина во время катания на водном мотоцикле.