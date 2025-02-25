В загадочной смерти польского шахтера обвинили инопланетян

В 1980 году британцы нашли тело шахтера из Польши с очень странными увечьями. Загадка его гибели все еще не раскрыта, однако многие считают, что к смерти причастна внеземная цивилизация.

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Вот уже почти 50 лет полиция не может раскрыть одну из самых загадочных смертей в истории. 6 июня 1980 года в британском Тодмордене был найден труп 56-летнего шахтера из Польши.

Труп лежал на куче угля, высота которой достигала почти трех метров. Волосы мужчины были неаккуратно обрезаны, а на лице застыло выражение ужаса. Часы и кошелек исчезли, как и рубашка, но костюм остался на теле.

Самое странное, что тело находилось в 50 километрах от дома шахтера. На его плечах и шее были обнаружены ожоги, покрытые странной субстанцией, напоминающей мазь. Специалисты так и не смогли установить, что это за вещество.

Вскрытие показало, что мужчина умер из-за сердечного приступа, однако и полиция, и власти, были уверены, что все намного сложнее. Были версии с тем, что в него попала шаровая молния или атаковали члены КГБ. Однако самой популярной остается инопланетное вмешательство.

Один из полицейских, который нашел тело шахтера, рассказывал, что вскоре видел НЛО неподалеку от места происшествия. Ему никто не поверил.

Как сообщает Daily Mail, тайна смерти поляка до сих пор не разгадана.