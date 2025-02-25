Мужчина без половых органов провел два месяца в тюрьме за изнасилование

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Мужчина без гениталий попал в тюрьму в Южно-Африканской Республике по обвинению в изнасиловании. Об этом случае рассказал Daily Mail.

Инцидент произошел еще в 2020 году, после того как 11-летняя соседка мужчины, которому на тот момент был 21 год, обвинила его в изнасиловании. Арестованный уже предстал перед судом, когда его отец обратился к следователю.

По словам мужчины, его сына похитили, когда ему было 12 лет. Тогда злоумышленники отрезали ему левое ухо, пенис и мошонку. Отец попросил снять все обвинения с сына, так как тот физически не мог стать насильником.

Тем не менее следствие не передало свидетельство отца и медицинские документы прокурору, из-за чего арестованный провел порядка двух месяцев в тюрьме. Его оправдали после того, как отцу все-таки удалось собственноручно дойти до прокурора.

Пять лет спустя семья пострадавшего добилась компенсации за несправедливое тюремное заключение. Суд постановил, что мужчина был незаконно арестован и заслуживает компенсаций. Ему выплатят 800 тысяч рэндов (3,8 миллиона рублей — прим. «ВМ»), передает издание.

Суд назначает компенсации и в области недвижимости. Дочь российско-грузинского миллиардера и партнера бизнесмена Бориса Березовского Бадри Патаркацишвили получит 30,5 миллиона фунта стерлингов в качестве компенсации после приобретения особняка, оказавшегося зараженным молью.