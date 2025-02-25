У побережья Австралии возобновили поиск рейса MH370

В Индийском океане у западного побережья Австралии были возобновлены поиски пропавшего более десяти лет назад самолёта Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшегося рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

По данным телеканала 9News, поиски пропавшего в 2014 году самолёта выполнит базирующаяся в Великобритании компания Ocean Infinity.

Отмечается, что площадь поисков охватит около 15 тыс. кв. км и пройдёт примерно в 1,5 тыс. км от города Перт.

Год назад Австралия предложила Малайзии помощь в возобновлении поисков следов пропавшего самолёта рейса MH370 Malaysian Airlines.

8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин вылетел Boeing 777-200 Malaysia Airlines. Он направлялся по маршруту MH370. На борту находился опытный экипаж, каждый из пилотов налетал по несколько тысяч часов. В 01:19 по местному времени борт пожелал наземным службам спокойной ночи. Эти слова стали последним сообщением в эфире от рейса MH370, больше экипаж на связь не выходил.

Все 239 человек, которые находились на борту, признаны погибшими. В их числе и гражданин России — бизнесмен из Иркутска Николай Бродский.