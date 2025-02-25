Приставы взыскивают с российской "дочки" Google почти 100 млн руб

Российская дочерняя компания Google - ООО "Гугл" - задолжала почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

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В публикации отмечается, что с 2022 по 2024 год приставы возбуждали на "Гугл" исполнительные производства, предметом которых в том числе стали "иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" и "оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям". Подчеркивается, что 93,2 из 100 млн рублей долга составляют исполнительский сбор, а основная задолженность — 6 млн рублей. Из них 5,6 млн рублей — по "оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям". 19 февраля суд удовлетворил требования бывших сотрудников ООО "Гугл" в приоритетном порядке.

Суд Москвы признал банкротом российскую "дочку" Google – ООО "Гугл" – 18 октября 2023 года. Долг компании перед кредиторами составил 53,6 млрд рублей. Суд ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил Валерия Таляровского в роли конкурсного управляющего, который ранее исполнял обязанности временного управляющего. В июне 2022 года ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве, сославшись на "невозможность выполнения денежных обязательств".