Мошенники начали скупать аккаунты школьников в соцсетях якобы для «раскрутки»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что мошенники начали скупать аккаунты в соцсетях у школьников под предлогом «раскрутки». В дальнейшем, по словам депутата, от имени учащихся злоумышленники могут распространять запрещённую в России информацию.

Кроме того, как утверждает Немкин, таким образом мошенники могут вовлекать россиян в совершение диверсионных акций, либо в ведение мошеннической активности, в том числе распространение фишинговых ссылок.

Как отмечает РИА Новости, покупка злоумышленниками аккаунтов в отечественных социальных сетях у российских школьников может осуществляться под видом SEO-продвижения.

«Мошенники могут объяснить желание приобрести аккаунт якобы его большой «раскрученностью», которую впоследствии они будут использовать в рекламных целях, в том числе для SEO-продвижения», — передаёт агентство.

Ранее Немкин в беседе с RT рассказал о новой опасной схеме мошенников, с помощью которой злоумышленники обманывают россиян на форумах в интернете. Кроме того, он уточнил, как обезопасить себя от таких угроз.

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