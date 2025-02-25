Запоили до смерти: что известно о гибели 10-летней девочки под Новосибирском

В июне 2024 года в Новосибирской области умерла 10-летняя девочка. Ее мама уехала в командировку, оставив дочь на знакомых-сектантов. А спустя почти полгода после этой трагедии, в феврале 2025 года, выяснилось, что школьницу могли запоить до смерти. Это якобы было частью некоего обряда. История расследования — в материале «Вечерней Москвы».

Девочка погибла в реанимации

17 июня 2024 года в больницу доставили 10-летнюю Аню (имя изменено), которая жила в селе Каменка под Новосибирском. Школьница была без сознания и в тяжелейшем состоянии.

Несмотря на усилия врачей, она погибла в отделении реанимации.

— Девочку привезли в состоянии клинической смерти. Скорая оказывала реанимацию на месте, мы продолжили реанимировать, но, по большому счету, там уже можно было констатировать смерть сразу, — цитировал врачей портал NGS.

Медики заподозрили, что смерть девочки носила криминальный характер. Следственный комитет (СК) организовал по данному факту проверку.

Мать оставила ребенка на сектантов

Как оказалось, за несколько дней до гибели Ани ее мать уехала в командировку, где должна была находиться с 14 по 17 июня. Дочь она оставила на знакомую супружескую пару.

В ходе расследования следователи выяснили, что в доме знакомых девочка каждый день подвергалась телесному и психологическому насилию. Ее морили голодом и били крапивой. Все это могло быть частью ритуального обряда «по изгнанию бесов» — по некоторым данным, супруги состояли в секте.

Обоих супругов задержали и заключили в СИЗО. В их отношении возбудили уголовные дела по статьям «Убийство малолетнего группой лиц» и «Истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью».

— В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери девочки, — отмечали в новосибирском управлении СК.

Что известно о сектантах и матери погибшей девочки

Жители Каменки хорошо отзывались о 10-летней Ане и ее матери, не замечали за ними никаких странностей. По словам соседей, девочка ходила в местный центр спорта, развития и творчества, была открытым и добрым ребенком.

В свою очередь уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что ранее семья не попадала в поле зрения органов опеки.

А вот о знакомых, на которых мать оставила школьницу, действительно поговаривали, что они состоят в секте. По словам соседей, супруги переехали в Каменку незадолго до трагедии.

— Я их видел несколько раз. Появились непонятно откуда месяца два назад: муж, жена и дочка уже взросленькая. Мне сразу не понравились, одеты в какие-то непонятные балахоны. Дочка их — девчонка молодая, а юбка — в пол, вся закрытая. Странно выглядели, — вспоминали местные жители.

Предполагалось, что школьница переела конфет

Первоначально следователи рассматривали несколько версий о причинах гибели 10-летней Ани. По одной из них, супруги, которые следили за девочкой, до смерти заморили ее голодом.

По другой версии, никто школьницу не истязал, а ее смерть была несчастным случаем. Так считала мать Ани. По ее словам, в доме знакомых девочка нашла конфеты и принялась есть их на голодный желудок. Из-за этого у Ани, которая страдала от аллергии на сладкое, случился анафилактический шок.

— У нее была рвота, понос. Мы думаем, что она съела много конфет на голодный желудок, судя по тому, что ее рвало, — рассказывала мать Ани в беседе с Kp.ru.

Экспертиза выявила у девочки отравление водой

Спустя полгода после трагедии следователи выяснили новые подробности о гибели Ани. Судебно-медицинские эксперты установили, что девочка погибла из-за отравления водой.

— Первый раз сталкиваюсь с такой причиной смерти — водная интоксикация. То есть отравление водой. В течение длительного времени девочку заставляли пить большое количество воды в целях каких-то ритуальных действий, связанных с ее воспитанием, — сообщил Kp.ru замруководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Антон Бадулин.

По его словам, девочку «запоили до смерти» супруги, которые временно за ней присматривали. При этом, по некоторым данным, об издевательствах со стороны знакомых знала мать Ани. Однако она якобы молчала, таким образом покрывая преступников.

Что грозит истязателям и матери погибшей девочки

За истязание ребенка супругам грозит от трех до семи лет лишения свободы, а за убийство — от восьми до 20 лет колонии. При этом бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия предположил, что в общей сложности виновникам могут дать около 15 лет лишения свободы.

— Если для фигурантов это первая судимость, нет рецидива, то с учетом обстоятельств каждый из них может получить по 15 лет лишения свободы, — считает собеседник «Вечерней Москвы».

Он отметил, что если мать действительно знала об издевательствах над дочерью, но скрывала это от следователей, ее также могут привлечь к уголовной ответственности.

— Она подлежит привлечению к уголовной ответственности за сокрытие преступления, если будет доказано, что девочку буквально заморили, — пояснил Багатурия.

За укрывательство особо тяжкого преступления матери грозит до двух лет лишения свободы.

По всей России регулярно всплывают случаи издевательств над детьми. В декабре 2024 года в Кузбассе госпитализировали 12-летнего мальчика, который сбежал из дома, где родители на протяжении полугода выгоняли его на мороз, ломали ему ноги и уродовали лицо. А в феврале 2025 года в Калининградской области отчим убил приемного сына, спрятал его тело в пакет с кирпичами и выбросил в реку. Затем он, как ни в чем не бывало, заявил о пропаже мальчика в полицию и отправился на его поиски вместе с волонтерами.