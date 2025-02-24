Рафик и Диляра Алтунбаевы рассказали, что их годовалый ребенок погиб на их глазах. Они добавили, что заплатили за услуги остеопата 126 тыс. рублей, пишет портал «СтарХит».

Инцидент произошел в январе 2025 года. Жители Самары привезли в казанскую клинику известного остеопата Ляйли Байрамовой сына Эмира. Они надеялись, что специалист сможет помочь их ребенку.

По их словам, за несколько дней до визита в клинику, они общались с Байрамовой — она представилась остеопатом, неврологом, психологом и пообещала вылечить ребенка.

Супруги уточнили, что у мальчика был гипертонус, головка была слегка откинута назад. Они пояснили, что до Байрамовой Эмиру делали уже делали массажи, и он спокойно переносил сеансы.

В кабинете Байрамова вместе с сотрудницей клиники начала делать младенцу массаж: помощница держала пациента за ручки и ножки, а остеопат давила в область спины и шеи, постоянно называя разные цифры.

«Мы стояли и смотрели, как ребенок начал синеть», — со слезами на глазах рассказала Диляра Алтунбаева.

Отец разъяснил, в свою очередь, что просил отдать ребенка, так как видел, что «он весь трясется — руки, ноги, а она давай дальше его гнуть, мучить. В итоге она настолько его замучила, что он умер».

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мальчика.

Эксперты отметили, что методика Байрамовой противоречит здравой логике. Более того, работать с детским организмом должен человек с большим опытом и высокой квалификацией.