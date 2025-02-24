Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на здание Консульства России в Марселе

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского Консульства в Марселе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СК поручил дать надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование после того, как в СМИ распространилась информация, что 24 февраля в Марселе на территорию Генерального консульства Российской Федерации были брошены два сосуда с зажигательной смесью.

Взрыв возле российского Генерального консульства в Марселе произошел 24 февраля около 10 часов утра по московскому времени. Дополнительно сообщалось, что россиян среди пострадавших нет, в том числе среди сотрудников генконсульства.