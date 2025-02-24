В Нижегородской области мужчина поджег три машины и закидал военкомат коктейлями Молотова

Мужчина атаковал военкомат в городе Арзамасе Нижегородской области и спалил три машины. Пожар попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Арзамас Live».

На записи видны две пылающие машины и мужчина, который пытается потушить огонь. Инцидент произошел в поселке Выездное ночью 23 февраля.

По информации «Сапы», поджигателем чужих авто оказался 49-летний слесарь Владимир М. Сначала он поджег Renault Logan и Lada X-ray, которые и попали в кадр. Обе машины принадлежали одному человеку, в результате поджога одна сгорела полностью, другая — частично.

Затем злоумышленник доехал до военкомата в Арзамасе на своей Lada Granta. Пытаясь поджечь здание, он стал бросать бутылки с горючим в окна и на крышу комиссариата, но лишь сжег собственную машину и был задержан. Он успел прокричать антиправительственные лозунги, а на допросе заявил, что не согласен с политикой российского руководства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

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