В самолете с россиянами на борту пропал сигнал GPS во время полета

В самолете российской авиакомпании пропал сигнал GPS во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Калининград пассажирского лайнера 21 февраля. Незадолго до приземления экипаж доложил о потере сигнала GPS.

Отмечается, что из-за случившегося воздушному судну пришлось уйти на второй круг. Повторный заход на посадку прошел успешно. В результате самолет благополучно сел в аэропорту Храброво.

Ранее следовавший в Томск самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines экстренно сменил курс и сел в другом месте. Инцидент произошел с направлявшимся из Сочи Airbus A321 21 февраля. Во время полета в воздушном пространстве Казахстана экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.