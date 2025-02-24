Названо наказание для напавшего на жену бойца СВО бойца ММА

Кировскому бойцу ММА Матвею Леванову, напавшему на жену бойца СВО, может грозить 11 лет колонии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 22 февраля в ночном клубе Amsterdam на улице Производственной в Кирове. Боец местного промоушна Gas Fight напился и набросился на молодую женщину за то, что её муж участвует в СВО.

Леванов открыто демонстрировал нацистское приветствие, поддерживал украинский националистический батальон «Азов»*, дискредитировал российскую армию, пытался ударить девушку. Посетители защитили горожанку.

На следующий день, 23 февраля, силовики задержали спортсмена. Ему грозит уголовное наказание за дискредитацию ВС РФ (до 7 лет), а также статья за публичную демонстрацию и пропаганду нацистской и другой экстремистской атрибутики (4 года).

Журналисты пояснили, что на его теле набиты нацистские символы «Чёрное солнце», «Волчий крюк», надпись «Арийское братство» (крупнейшая ОПГ белых расистов в США), трезубец с герба Украины, выполненный в стилистике скандинавского «Молота Тора», а также более «безобидные» «Кельтский крест» и «Шлем ужаса».

Лига Gas Fight сразу после задержания бойца заявила, что он исключён из их организации из-за «недопустимого поведения».

*Организация запрещена в РФ.