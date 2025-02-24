В Алтайском крае девушка съела подаренную незнакомцем конфету и отравилась

В Алтайском крае девушку госпитализировали после того, как она съела конфету неизвестного происхождения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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По данным собеседника, 23-летняя девушка пришла в продуктовый магазин и встретила там незнакомца, который предложил ей лакомство. Пострадавшая попробовала конфету и отравилась.

Девушка попала в больницу, медики диагностировали у нее токсическое действие неизвестного вещества. Детали о состоянии пострадавшей не сообщаются.

До этого в Петербурге ребенка госпитализировали после того, как его обнаружили без сознания. По данным местных СМИ, девочка во время прогулки нашла неизвестное вещество и проглотила его.

Спустя некоторое время мать заметила, что дочь потеряла сознание, и вызвала скорую помощь. По предварительным данным, пострадавшая проглотила метадон. У нее диагностировали отравление химическим веществом.