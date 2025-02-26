Лжесотрудница пенсионного фонда обокрала петербурженку почти на миллион рублей

В Петербурге поймали лжесотрудницу пенсионного фонда, которая украла у пожилой женщины почти миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Предварительно, с 87-летней петербурженкой связалась неизвестная, которая представилась "сотрудницей пенсионного фонда". Аферистка заявила, что в России якобы скоро будет дефолт и поэтому пенсионерке нужно сдать имеющиеся деньги на проверку. После этого злоумышленница пришла в дом пожилой женщины и попросила ее сдать на проверку одну купюру. В момент, когда петербурженка на кухне писала "заявление об обмене денег", неизвестная скрылась с 820 тысячами рублей, которые прихватила у хозяйки квартиры с полки шкафа. После этого пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнюю ранее судимую за кражу россиянку.

© Газета.Ru