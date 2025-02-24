Адвокат ответила на вопрос о наказании для сбросившего кошку в обрыв мужчины

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером прокомментировала инцидент, в ходе которого посетитель крымского «Ласточкина гнезда» выбросил с обрыва кошку, и рассказала о грозящем мужчине наказании.

Накануне сообщалось, что посетитель замка «Ласточкино гнездо» в Крыму сбросил со смотровой площадки находившуюся там кошку. По словам администрации учреждения, турист при проходе на территорию предъявил удостоверение инвалида. Поведение его не вызывало никакой тревоги или опасения. Однако вдруг без каких-либо причин он подхватил кошку на руки и скинул ее с обрыва. После задержания мужчина заявил полицейским, что выкинул животное, потому что оно «начало сопротивляться и вырываться».

Это абсолютно неадекватное поведение туриста. Скорее всего, после падения с высоты животное погибло или получило тяжелые травмы. Поэтому действия мужчины подпадают под статью 245 УК РФ – «Жестокое обращение с животными». Согласно моей оценке, это было сделано из хулиганских побуждений, поэтому здесь может быть применена ч. 1 данной статьи, которая предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Данные задержанным мужчиной в ходе допроса в полиции объяснения касательно произошедшего на смотровой площадке архитектурно-выставочного комплекса в Ялте не соответствуют действительности, добавила адвокат.

«Запись с видеокамер четко показала, что там происходило на самом деле. Мужчина взял животное с намерением сбросить его с обрыва. Поэтому тут речь идет именно о хулиганстве. И если правоохранители сочтут, что в действиях задержанного имеется состав преступления, то делу будет дан ход. Скорее всего, оно будет направлено в мировой суд, где мужчине вынесут приговор. Полагаю, учитывая все обстоятельства, он получит штраф в размере до 80 тыс. рублей, а не условный или реальный срок, что, в том числе, подразумевает соответствующая статья», - сказала юрист.

Ярмуш вместе с тем ответила на вопрос касательно возможного освобождения мужчины от уголовной ответственности из-за его психического состояния.

«Пока мы точно не знаем, какой у него «послужной список». Может быть, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере, возможно, у него с детских лет наблюдается шизофрения. Тогда его состояние будет учитываться. Если у суда будут основания полагать, что человек в момент произошедшего находился в болезненном психическом состоянии, если его признают невменяемым, то ему могут назначить меры медицинского характера. Возможно, он опасен не только для кошек, но и для людей, в том числе для самого себя. Если человек не понимал, что и как он делал, то, естественно, его нельзя привлекать к уголовной ответственности. Однако запись с объяснениями туриста не говорит о том, что он находится в невменяемом или бредовом состоянии. Так что я исключаю возможность его освобождения от уголовной ответственности по причине невменяемости», - подчеркнула она.

Кроме того, адвокат предостерегла неравнодушных граждан от попыток совершить самосуд над живодером.

«Если где-то всплывут данные об этом мужчине, если его кто-то узнает, то этому гражданину может не поздоровиться. Существуют люди, которые захотят наказать мужчину за жестокое обращение с животным и устроить самосуд. Конечно, не хотелось бы, чтобы до этого дошло. Мужчину должен наказать суд по закону», - заключила Ярмуш.

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