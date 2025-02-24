В аэропорту Сочи задержали вылет 11 рейсов

В понедельник задержаны 11 рейсов из аэропорта Сочи.

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Судя по онлайн-табло, временно отложен вылет в Москву, Санкт-Петербург, Тбилиси, Новосибирск, Казань. Задержка составляет от 25 минут до 2 часов 20 минут.

В пресс-службе сочинского аэропорта пока не прокомментировали ситуацию.

Накануне 11 самолетов направили на запасные аэродромы из-за ухудшения погодных условий. Через несколько часов воздушную гавань курорта открыли. Сейчас в Сочи прекратился снегопад.