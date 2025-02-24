Мосгорсуд утвердил заочный приговор продюсеру Роднянскому*

Мосгорсуд отклонил апелляцию по заочному приговору кинопродюссера Александра Роднянского* и оставил его в силе.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова

— С учетом позиции прокуратуры Москвы апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила без изменений заочный приговор в отношении <...> Роднянского (признан иноагентом). <...> В отношении Роднянского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года, — отметила она.

21 октября прошлого года суд заочно приговорил Роднянского* к 8,5 года лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии. Сам кинопродюсер уже несколько лет живет за границей и распродает недвижимость в Подмосковье. Что именно стало причиной такого приговора и чем известен Роднянский* — в материале «Вечерней Москвы».

*Включены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.