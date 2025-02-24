Спасатели начали поиск туристов после схода лавины в Сочи. Об этом 24 февраля сообщается на странице МЧС России в соцсетях.

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По данным ведомства, снежная масса сошла на южном склоне Аибги — в окрестностях трасс курорта «Роза Хутор». Вблизи опасной зоны оказались трое туристов, один из которых перестал выходить на связь с товарищами.

Самостоятельно вернуться на территорию курорта они не могут. На место происшествия выдвинулись спасатели министерства, горнолыжного курорта и кубанской службы.

По данным пресс-службы «Розы Хутор», которые приводит ТАСС, двое туристов уже передали свои координаты спасателям. Специалисты прорабатывают безопасный маршрут для эвакуации гида и двоих райдеров. Известно, что они катались за пределами оборудованных трасс.