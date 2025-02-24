СМИ: российская журналистка пропала в Таиланде

В таиландской Паттайе пропала российская журналистка. Родственники активно разыскивают женщину, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 36-летняя Анна из Ноябрьска (ЯНАО) одна полетела в Паттайю отмечать свой день рождения. Она пробыла на курорте неделю и в день отъезда внезапно перестала выходить на связь.

Сотрудники отеля, в котором жила россиянка, рассказали, что она выселилась из номера, но в трансфер до аэропорта так и не села.

Очевидцы сообщили, что якобы видели Анну в Бангкоке. Они пояснили, что женщина была пьяна, у неё украли телефон с деньгами — и она не смогла попасть на самолёт.

В Ноябрьске женщина работала корреспондентом на местном кабельном телеканале «Миг». У нее осталась 12-летняя дочь.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры не смогли найти пропавшую в Индонезии москвичку Александру М. Обследование вулкана Риджани не дало результатов.