Суд продлил арест журналистке по делу об оправдании терроризма

2-й Западный окружной военный суд продлил арест журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Меру пресечения Надежде Кеворковой в виде содержания под стражу продлить до 10 мая", - сказано в решении, которое было оглашено в суде.

Кеворкова обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета). Журналистке вменяют публикацию в ее Telegram-канале текста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик. Второй эпизод связан с оправданием ею в 2021 году деятельности движения "Талибан" (признано террористической организацией и запрещено в РФ).

Кеворкова с 1997 года сотрудничала с "Независимой газетой", была специальным корреспондентом в США. Работала репортером в Ливане, Афганистане, Пакистане, Иране, Ираке, Турции, Судане, Сирии, в секторе Газа и на Северном Кавказе. Журналистка специализировалась на теме религии. В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.