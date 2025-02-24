Инвестиции и замашки Мавроди: почему экс-священника обвиняют в хищении миллиарда

Инвесторы частного фонда «Терра Капиталиста» обвинили его владельца, бывшего священника Ивана Светлого, в хищении у них более миллиарда рублей. Еще в 2022 году в этом бизнесе увидели признаки финансовой пирамиды. Как работала схема Светлого, выясняла «Вечерняя Москва».

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На бывшего священника пожаловались инвесторы

К понедельнику, 24 февраля, в полицию Москвы и нескольких других регионов поступили десятки заявлений на бывшего священника Ивана Светлого. Инвесторы его частного фонда «Терра Капиталиста» считают, что стали жертвой мошеннической схемы.

Предварительно, «Терра Капиталиста» могла быть финансовой пирамидой, в которую люди инвестировали деньги и не получали обещанные проценты. Таким образом Светлый мог похитить более миллиарда рублей.

По информации «Известий», в числе жертв мошеннической схемы много многодетных или одиноких матерей, а также участников спецоперации на Украине.

Что известно о священнике

Реальная фамилия Ивана Светлого — Федоринов. Ему 44 года, он родился в Оренбургской области и отучился в Саратовской духовной семинарии. В 2001 году он получил сан диакона, а еще через год — священника.

Поначалу Светлый служил в родном Оренбурге, позднее перебрался в Москву. «Известия» пишут, что в столице он некоторое время состоял в комиссии по церковному просвещению и деятельности воскресных школ при Епархиальном совете Москвы. А в 2017 году его лишили сана священника из-за «прелюбодеяния» и нарушения церковной клятвы.

— Учитывая отсутствие покаяния и нежелания исправления настоящим вы извергаетесь из сана в связи с доказанным фактом прелюбодейной связи и фактом клятвопреступления... Прещение (дисциплинарное наказание в церкви — прим. «ВМ») наложено на основании решения епархиального суда Оренбургское епархии от 8 июня 2017 года, — говорится в указе Оренбургской епархии.

После ухода из церкви Светлый занялся бизнесом. При этом, где находится бывший священник на данный момент, не знают даже инвесторы. Некоторые считают, что он может скрываться за границей.

Кроме того, 12 февраля 2023 года Иван Светлый подал заявление о признании себя банкротом. Соответствующая карточка была опубликована на сайте Арбитражного суда Москвы, первое заседание назначено на 26 марта этого года.

Что известно о бизнесе священника

«Известия» пишут, что Иван Светлый начал привлекать инвестиции в «Терра Капиталиста» в 2017 году. При этом, согласно данным из открытых источников, организация была создана в начале 2010-х годов. А официально она была зарегистрирована лишь в августе 2021 года в Москве. Также у «Терра Капиталиста» есть филиал в Оренбурге.

«Терра Капиталиста» работала следующим образом. Сначала организация собирала деньги частных инвесторов — если у них не было денег, Светлый якобы лично помогал им оформлять кредиты на суммы от 600 тысяч до 12 миллионов рублей. Иногда вкладчики брали автокредиты.

Полученные от инвесторов деньги «Терра Капиталиста» использовала для кредитования среднего бизнеса. По заверениям самого Ивана Светлого, в числе его заемщиков были автосалоны, заводы по производству детского питания и мясокомбинаты.

Проценты, которые «Терра Капиталиста» получала от выданных кредитов, делились между инвесторами. Одни из них получали по три процента от этой суммы, другие — до 10 процентов.

Поначалу Светлый действительно выплачивал инвесторам проценты от кредитования бизнеса. Вкладчики могли получать от 200 до 700 тысяч рублей в месяц. Однако в 2022 году им якобы перестали платить.

— Я инвестировал (через «Терра Капиталиста» — прим. «ВМ») в добычу золота в Оренбурге солидную сумму, а потом решил узнать, какое отношение данный фонд имеет к реальной добыче... Мне удалось выяснить, что они никак не связаны с золотодобычей, агентство просто с меня взяло деньги и навешало лапши, а обратно не отдает деньги. Ведь, согласно договору, я раньше времени не могу ничего вывести, — рассказывают жертвы.

Одни инвесторы потеряли деньги якобы из-за заемщиков, которые не вернули «Терра Капиталиста» кредиты. Другие выяснили, что их деньги вовсе не дошли до получателей кредитов. При этом, по словам потерпевших, договоры об инвестировании составлены таким образом, что они просто не могут вернуть свои деньги на правовой основе.

Интересно, что в том же 2022 году Центробанк РФ увидел в деятельности «Терра Капиталиста» признаки финансовой пирамиды. Но ликвидировать организацию не стали.

Смогут ли инвесторы «Терра Капиталиста» вернуть деньги

Как рассказал «Вечерней Москве» основатель коллегии адвокатов «Лунев и партнеры» Алексей Лунев, Светлого могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

— Это преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы... Если у Светлого были сообщники, дело квалифицируют по статье «Мошенничество группой лиц по предварительному сговору». Наказание за нее такое же, — пояснил эксперт.

Он отметил, что после возбуждения уголовного дела бывшие инвесторы «Терра Капиталиста» смогут подать иск с требованием вернуть похищенные деньги, даже если договор этого не предусматривал.

— Если деятельность инвестиционного фонда признают мошеннической, то деньги потерпевшим вернут в любом случае. И даже если его признают банкротом, приставы изымут у него деньги со счетов, продадут имущество и вернут эти средства потерпевшим, — считает собеседник «ВМ».

В то же время Лунев уточнил, что если Светлый успел скрыться за границей вместе со всеми своими сбережениями, вернуть деньги будет гораздо сложнее.

— Если его сейчас под стражу не заключат, он может скрыться за границей, если еще там не находится. Тогда можно будет судить его заочно и изымать имущество, которое осталось в стране. Но это будет сложно. А еще хуже будет, если у фигуранта в принципе нет денег, нечем возвращать долги, — заключил адвокат.

В истории российского правосудия известно множество необычных схем мошенничества. Например, в Кургане судят сестер Елену и Марину Камшиловых, которые могли провоцировать дорожные аварии для получения страховых выплат. Свои действия они якобы выдавали за протестные акции. А с недавнего времени россиянам стали приходить деньги на карту с сообщением: «Спасибо за помощь ВСУ». Спустя некоторое время получателю такого перевода звонят мошенники и вымогают деньги, грозя показать скриншот перевода сотрудникам ФСБ.