Экс-ректор НГАТУ стал фигурантом еще одного дела

Ректор Нижегородского государственного агротехнологического университета Игорь Воротников, который ранее был арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, стал фигурантом еще одного уголовного дела - об организации незаконной миграции.

Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

"В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что иностранные граждане зачислялись на бюджетные места без сдачи обязательных экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации. После чего мигранты фиктивно трудоустраивались на территории региона, не проходя при этом в вузе какого-либо обучения. Указанные факты послужили основанием для возбуждения следственным отделом управления в отношении задержанного и иных неустановленных лиц уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. "а" и "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ", - говорится в сообщении.

В середине января Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал экс-ректору меру пресечения в виде заключения под стражу по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он зачислил на бюджетные места в вуз иностранных студентов, которые не собирались осваивать образовательную программу и посещать занятия. После чего для искусственного увеличения показателей эффективности работы и получения премии Воротников направил в соответствующую инстанцию подложные документы, подтверждающие обучение студентов. Ущерб бюджету следствие оценило в 4 млн рублей.