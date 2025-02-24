В российском городе разыскивают 50-летнего рецидивиста за изнасилование школьницы

В Уфе правоохранители разыскивают 50-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в надругательстве над десятилетней девочкой. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 20 февраля в доме 21/1 по улице Блюхера. Мужчина заманил девочку в помещение, где совершил в отношении нее противоправные действия.

В ориентировке уточняется, что на вид подозреваемому 50-60 лет. У мужчины плотное телосложение, седые короткие волосы и шрам на правой брови. В день преступления предполагаемый виновник был одет в черную спортивную куртку с капюшоном, спортивные штаны, обувь темного цвета.

По информации издания, подозреваемый отбывал срок за мошенничество.