Присматривавшая за 10-летней девочкой супружеская пара запоила ее до смерти водой

В Новосибирске десятилетняя девочка умерла из-за отравления водой, которую супружеская пара, присматривавшая за ней в отсутствие матери, заставляла ее пить в ритуальных целях.

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В июне прошлого года в Новосибирске скончалась 10-летняя девочка. Причиной смерти стала водная интоксикация.

Как сообщает КП-Новосибирск, к гибели ребенка привели действия супружеской пары, которая, по данным следствия, заставляла пить ребенка воду в большом количестве в целях ритуальных действий.

По имеющейся информации, с 14 по 17 июня супруги присматривали за девочкой по просьбе ее матери, с которой они общались по причине общих убеждений. Однако, как выяснилось в ходе расследования, в этот период ребенок подвергался физическому и психологическому насилию.

Уточняется, что 17 июня ребенка доставили в больницу, где она скончалась.

Сообщается, что первоначально мать девочки утверждала, что ребенок умер из-за того, что съел конфеты на голодный желудок.

В настоящее время супружеская пара находится под стражей. После завершения расследования их дело будет передано в суд.