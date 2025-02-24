На Кубани около курорта «Роза Хутор» сошла лавина

Рядом с курортом «Роза Хутор», расположенным в Краснодарском крае, произошел сход лавины. В результате один из туристов пропал, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент случился на южном склоне хребта Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта. Также подчеркивается, что два человека находятся рядом с опасной зоной, не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта. По словам туристов, в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь.

«К месту выдвинулись спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС»», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что гражданин РФ погиб в округе Манали индийского штата Химачал-Прадеш на севере страны. Мужчина попал под лавину, пока катался на лыжах. Турист приехал в префектуру Коти вместе со своими друзьями. Во время катания на лыжах на него сошла масса снега. Местные жители вытащили россиянина, после чего его самолетом доставили в больницу в Манали. Там врачи констатировали его смерть.

До этого сообщалось, что в Карачаево-Черкесии нашли тела двух пропавших туристов, которые попали под лавину. С ними был еще один человек, он смог выбраться самостоятельно.