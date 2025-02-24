На Кубани около курорта "Роза Хутор" сошла лавина

Лавина сошла возле курорта "Роза Хутор" в Краснодарском крае, пропал один турист. Об этом сообщает МЧС РФ.

"На южном склоне хребта Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта "Роза Хутор", сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.

На место ЧП выдвинулись сотрудники МЧС, штатные спасатели "Розы Хутор" и "Кубань-СПАС".