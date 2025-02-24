Днем в понедельник, 24 февраля, два человека устроили стрельбу из пневматического оружия по зданию Томского политехнического техникума. В региональном управлении МВД сообщили, что личности стрелявших уже установлены.

Около 15:20 (по местному времени) в полицию поступило сообщение о стрельбе около здания политехнического техникума, расположенного на улице Смирнова. Полицейские установили личности двух участников инцидента - по предварительным данным, они стреляли из пневматического оружия по окнам. В результате стрельбы никто не пострадал.

В МВД начали проверку. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калининграде неизвестные обстреляли из пневматики автобус и трамвай. Никто из пассажиров и водителей не пострадал. Позже был задержан стрелявший по трамваю - им оказался 17-летний местный житель.