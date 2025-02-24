На прибрежных территориях в Севастополе собрали свыше 700 тонн грунта с мазутом

Свыше 700 тонн грунта, загрязненного мазутом, убрали с прибрежных территорий в Севастополе, сообщил на аппаратном совещании в правительстве города директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

"По итогу на сегодня вывезено 735 тонн загрязненного грунта. Мониторинг также продолжаем с совместно с Севприроднадзором", - сказал Краснокутский.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, всего за неделю на специализированную площадку вывезли 56 тонн загрязненного мазутом грунта. Сортировкой отходов занимается специализированное предприятие. После очистки грунта его планируют передать дорожникам для использования в работе.