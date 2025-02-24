Россиянина осудили на десять лет за поджог покрышек у двери квартиры

В Санкт-Петербурге осудили мужчину, поджегшего покрышки возле двери квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

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Он признан виновным в совершении пособничества в покушении на расправу, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, по найму, а также пособничестве в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Как установил суд, в январе 2024 года один из фигурантов получил задание от неустановленного лица за вознаграждение в размере 1800 долларов. От него требовалось расправиться с людьми в квартире на улице Будапештской. Он должен был поджечь покрышки возле входной двери, чтобы жильцы не смогли выбраться. Для этого он нашел себе соучастника и 4 февраля они принесли три автомобильных колеса к двери квартиры.

Злоумышленники облили покрышки легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Этим подвергли реальной опасности находившихся внутри людей. О совершенных действиях один из них отчитался заказчику, направил видео содеянного через Telegram. За это получил обещанное вознаграждение и часть поделился с соучастником.

Сотрудники пожарной службы оперативно потушили возгорание, поэтому довести до конца преступный умысел им не удалось. Потерпевшие получили острое ингаляционное отравление и моральный вред. Пострадало общедомовое имущество и собственников квартир. Общий ущерб составил более девяти миллионов рублей.

По ходатайству следствия одному из участников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признал частично. Уголовное дело в отношении второго выделено в отдельное производство.

Суд приговорил мужчину к десяти годам колонии строгого режима и взыскал моральный и материальный вред в пользу потерпевших.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых в поджоге квартиры россиян.