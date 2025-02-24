Раскрыты подробности о задержанных в РФ иностранцах, пытавшихся сбежать в Финляндию

Задержанные в Выборгском районе Ленинградской области четыре иностранца, которые пытались нелегально попасть в Финляндию, арестованы. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное пересечение границы Российской Федерации. Они останутся под стражей.

О их задержании стало известно 19 февраля. Тогда группу иностранцев обнаружили в непосредственной близости от госграницы. Один из них оказывал пособничество другим в попытке ее пересечь.