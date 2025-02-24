Судно "Ашамба", принадлежащее Институту океанологии им. Ширшова РАН, затонуло в порту Новороссийска из-за мороза. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, его планируют оградить бонами, чтобы исключить разлив нефтепродуктов с борта.

Научно-исследовательское судно затонуло на выходных у причалов яхт-клуба в порту Новороссийска. Оно сильно обледенело из-за низкой температуры и ветра, потеряло остойчивость, наклонилось и погрузилось под воду.

"Пострадавших в результате происшествия нет, загрязнения акватории в настоящий момент не наблюдается", - отметили в оперштабе Кубани.

Боны вокруг судна выставит собственник, на борту, по предварительной информации, около 200 литров дизтоплива.

Малое научно-исследовательское судно "Ашамба" построено в 1979 году. Его используют для мониторинга и исследований прибрежной зоны моря и установке измерительных станций. Район плавания у него ограничен 12-мильной зоной территориальных вод. В экипаж входят два человека, а также на борт могут подняться до восьми научных сотрудников.