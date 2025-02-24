Участница телешоу "Давай поженимся" осуждена за съемки порно

Участницу шоу "Давай поженимся" признали виновной в распространении и съемках порнороликов, сообщает aif.ru.

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Как было доказано в суде, телевизионная невеста по заказу снимала порно со своим участием, а потом продавала видео через Telegram-канал. Во время следствия были проведены необходимые экспертизы, в том числе, и искусствоведческая. Было подтверждено, что порноролики снимались на телефон подсудимой.

Сама девушка признала свою вину и просила не наказывать ее строго. Центральный районный суд Твери приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.