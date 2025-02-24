Мужчина погиб во время кормления с дочерью лебедей на реке под Краснодаром

Отец с дочерью провалились под лед во время кормления лебедей на реке Журавка Кореновского района Краснодарского края. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

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По данным источника, мужчина с 6-летним ребенком пришли на водоем, чтобы покормить лебедей. Родитель и наследница вышли на реку. В какой-то момент тонкий лед не выдержал двух человек и провалился.

Уточняется, что в настоящий момент девочка находится в реанимации. Тело россиянина нашли только сегодня жители станицы Журавской.

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