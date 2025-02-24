Куренков предупредил о высоком риске возникновения ЧС в России

Аномальные погодные условия, такие как малоснежная зима и высокие уровни воды в водохранилищах, увеличивают риски природных катастроф, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

На европейской территории страны прошедшая зима была аномально теплой и малоснежной, что создает высокие риски ландшафтных пожаров, указал министр, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Уже в январе были зафиксированы первые очаги в южных регионах страны.

Также опасность представляют высокие уровни воды в водохранилищах сопредельных государств, и большие снегозапасы в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока.

«Принимая во внимание предварительный прогноз, риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера остаются на высоком уровне», – отметил Куренков.

Ранее Куренков сообщал, что в стране наблюдается рост детской смертности при пожарах.