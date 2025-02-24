Защита Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию

Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, оставившей младенца в туалете аэропорта в Анталье, намерена подать апелляцию.

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Об этом заявила адвокат Айшель Кюбра Полат, передает ТАСС.

«Мы подадим апелляцию в Верховный суд. И мы считаем, что это решение будет отменено», — сказала она.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, обе женщины были задержаны. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о судьбе россиянки, рожденной и брошенной в аэропорту Антальи.