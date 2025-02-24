Москвич ездил к знакомому в Пензу и заодно обворовывал квартиры местных жителей

В Пензе правоохранители задержали вора-домушника из Москвы, который почти три года орудовал в городе.

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Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что хищения злоумышленник совершал с марта 2022 года по январь 2025 года. В этот период в пензенскую полицию с заявлениями о кражах из квартир обратились девять жителей города. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей», — рассказали в полиции.

Во всех случаях злоумышленник действовал по похожей схеме: взламывал замок или подбирал подходящий ключ, проникал в квартиру, забирал ценности, преимущественно наличные сбережения и ювелирные украшения.

Подозреваемый был задержан в Пензе, когда собирался уехать из города поездом. В его багаже нашли вещи, пропавшие из квартиры одного из потерпевших.

Москвич признался, что время от времени приезжал в Пензу в гости к знакомым. За это время он подыскал несколько квартир в старых домах, в которые забрался и обворовал. После этого украденное он продавал незнакомцам.