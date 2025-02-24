В Адыгее по делу о взятках на 1,6 млн рублей арестовали чиновника

Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело в отношении главного специалиста государственного экологического надзора регионального управления по охране окружающей среды и природным ресурсам, которого обвинили в получении взяток на 1,6 млн рублей от компании.

Мужчина по ходатайству следствия арестован, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста государственного экологического надзора регионального управления по охране окружающей среды и природным ресурсам по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия, совершенное в особо крупном размере). Установлено, что он <…> получал от представителя коммерческой организации, занимающейся сбором и транспортировкой строительных отходов, взятки за беспрепятственный проезд в отсутствие разрешительных документов на мусорный полигон в городе Адыгейске, а также осуществлял общее покровительство в коммерческой деятельности данной организации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с января 2020 года по июль 2023 года главный специалист контролирующего органа получил взятки на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Фигуранту дела предъявлено обвинение, по ходатайству следователя он арестован.

Следователями и криминалистами проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, устанавливаются все лица, причастные к преступлению. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Адыгее и регионального управления ФСБ России.