В российском городе таксист избил битой двух пассажиров

В Ульяновске 25-летний таксист избил битой 23-летнего и 28-летнего пассажиров. Об этом сообщает РЕН ТВ.

© Lenta.ru

По данным телеканала, в салоне машины трое мужчин поссорились. Конфликт перерос в драку. Тогда водитель достал из багажника биту и стал избивать по голове одного потерпевшего, а затем другого. Одного из раненых госпитализировали.

Отмечается, что таксист задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Подмосковье 45-летний мужчина напал на 64-летнюю пенсионерку из-за непонравившейся ему сметаны.