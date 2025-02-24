Обвиняемая в поджоге вертолета в Остафьеве отказалась признавать вину

Обвиняемая по делу о поджоге спасательного вертолета в аэропорту Остафьево в Новой Москве отказалась признавать вину в совершении теракта.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил источник, находящийся на заседании второго Западного окружного военного суда.

— Я не понимаю, почему меня обвиняют в теракте. Я вызвала такси ребятам, помогла им снять квартиру и приготовить поесть из дружеских побуждений. Это не было соучастием в теракте, — сказала подсудимая Анастасия Мочалина, передает ТАСС.

Обвинение уточнило, что Мочалина арендовала квартиру, куда ее сообщники вернулись после совершения теракта. Всего в суде находятся пять обвиняемых — все они, кроме девушки, признали свою вину.

Поджог вертолета в Остафьеве произошел в апреле 2024 года. Организатором был Станислав Хамидулин, которого завербовали украинские спецслужбы. Для совершения преступления он нашел еще четырех человек. В январе этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о поджоге вертолета. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 700 миллионов рублей.