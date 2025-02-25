Генконсул России в Марселе заявил о задержании подозреваемых во взрыве

Прокуратура французского города Марсель сообщила генконсульству России о задержании двух людей, подозреваемых в нападении на диппредставительство. Об этом сообщил генеральный консул Станислав Оранский, его слова передает РИА Новости.
«Вчера поздно вечером я получил сообщения из префектуры полиции о том, что задержаны два подозреваемых. Их задержали во время проведения проукраинского митинга в центре Марселя, потому что полиция ожидала их появления там, и, действительно, они там были, после чего их арестовали», — отметил дипломат.