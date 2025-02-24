Посольство РФ до взрыва просило Францию усилить охрану дипмиссий

Дипломаты РФ заблаговременно попросили руководство Франции усилить меры безопасности возле посольств и консульств, но нападение на генконсульство в Марселе не было предотвращено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей посольства России.

Утром 24 февраля неизвестные бросили в сад генконсульства России в Марселе емкости с зажигательной смесью, в результате чего произошёл взрыв. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту атаку терактом и потребовала «исчерпывающих и скорейших мер по расследованию».

Сотрудники генконсульства и другие люди не пострадали. Рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль.

В посольстве РФ подчеркнули, что просили руководство Франции повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений «с учетом возможных провокаций в эти дни».

Французские власти раскрыли детали теракта в российском генконсульстве

«Тем не менее, такие нападения произошли», - подчеркнули дипломаты.

Сейчас посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами. Дипломаты рассчитывают получить информацию о личностях нападавших.