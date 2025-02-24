Россиянка сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов

Жительница петербургского Колпино сдала полиции 18-летнюю дочь из-за укусов. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, 37-летняя россиянка обратилась в травмпункт. Врачи диагностировали у женщины ушибы лица, укушенные раны обеих рук. Пациентка пояснила, что утром на нее набросилась дочь и искусала.

Спустя день петербурженка пошла в полицию. Она попросила привлечь ее дочь к ответственности.

До этого сообщалось, что жительница Тюмени сдала друга сына в полицию после их попытки совершить теракт. Теперь мальчик проходит обвиняемым по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») УК России. Сейчас ему планируют избрать меру пресечения.

Еще раньше в Рыбинске задержали двоих подростков, которые за 20 тысяч рублей подожгли железнодорожное оборудование.