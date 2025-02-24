В Кемерове посетителей местного ресторана встречает разъяренный алабай

В Кемерове жители жалуются на большую агрессивную собаку, которая «встречает» посетителей ресторана «Арарат». От укуса разъяренного алабая пострадали уже минимум два человека. В заведении заверили, что не держат животных для охраны, передает Сiбдепо.

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В соцсетях местная жительница опубликовала снимок с забинтованной рукой своего свекра, рассказав, что на него набросилась собака рядом с «шашлычной». По ее словам, по парковке около заведения регулярно гуляют два пса — алабай и кавказская овчарка. В ресторане на претензию посетителей ответили, что животных не держат.

«Видно, что собаки прикормленные! Моего свекра укусил алабай за руку так, что кровью забрызгало даже голову», — написала возмущенная женщина.

По ее словам, в травмпункт, куда доставили пострадавшего, тут же пришла еще одна жертва — женщина, которую также укусили собаки около ресторана.

Однако владельцы заверили издание, что на территории своего заведения собак не держат, никто их не подкармливает. Однако рядом находится частный сектор, откуда приходят животные.

«У нас сотрудники в тот день ходили на перекуры и никаких собак на территории не видели. Потом уже на парковке были люди и спрашивали, нет ли у нас животных. Наверное, это тот случай», — рассказали сотрудники, заверив, что никто к ним с жалобами на укусы бродячих собак не обращался.

Напомним, в январе в Кузбассе мужчина чудом избежал травм, пережив нападение стаи бродячих собак. Его спас проезжавший мимо автомобилист, который отогнал животных. Жители жалуются, что никаких мер по отлову безнадзорных животных жив городе не принимаются уже длительное время, из-за чего они опасаются за жизнь и здоровье детей. По факту произошедшего организовали процессуальную проверку, а глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проведенных мероприятиях и установленных деталях и обстоятельствах, дело поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.