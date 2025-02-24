Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании пытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Красноярска в Москву Boeing 737–800 в воскресенье, 23 февраля. Незадолго до приземления в аэропорту назначения экипаж доложил об освещении лайнера лазером зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в столичной авиагавани Шереметьево. Никто не пострадал.

Ранее у российского самолета во время полета отказал автопилот. Инцидент произошел с направлявшимся из Красноярска во Владивосток Boeing 737-800. По данным источника, в ходе рейса пилоты сообщили о невозможности подключения автопилота.