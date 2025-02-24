Прокуратура Москвы завершила расследование трагедии в ТЦ "Времена года"

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту трагедии, случившейся в позапрошлом году в супермаркете ТЦ на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

© Российская Газета

Сама трагедия произошла 22 июля 2023 года. Тогда на территории торгового центра прорвало трубопровод с горячей водой. В короткое время подсобные помещения были заполнены кипятком, температура которого достигала 150 градусов по шкале Цельсия.

Внутри находились работники. Они пытались спастись. Кто-то залез на столы, кто-то пытался бежать по залитому кипятком полу.

Эта трагедия унесла жизни четырех женщин. Они получили тяжелейшие ожоги, которые привели к смерти. Еще десять человек получили травмы различной степени тяжести. Некоторые из них были тяжелые.

Специалисты осуществили комплексную инженерно-техническую экспертизу, которая установила непосредственную причину прорыва трубопровода. Было установлено, что причиной происшествия стал критический дефект сварного шва, который не выдержал давления.

Кроме того, следователи установили, что обслуживание оборудования осуществлялось ненадлежащим образом. Технические специалисты не обеспечивали производственного контроля. Из-за этого они не сумели своевременно выявить возникший дефект.

"Именно совокупность допущенных обвиняемым нарушений требований промышленной безопасности привела к прорыву подающего трубопровода тепловой сети, расположенного на цокольном этаже здания", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Теперь перед судом предстанет 41-летний главный инженер коммерческой организации, в ведении которой находился "расположенный в торгово-развлекательном центре опасный производственный объект в виде участка трубопровода теплосети", говорится в сообщении.

Инженеру Евгению Боткину вменяется нарушение части 3 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов". Подследственного обвиняют в совершение действий, которые по неосторожности стали причиной причинения крупного ущерба, тяжкого вреда здоровью человека и повлекшие смерть четырех человек.