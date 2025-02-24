Мошенники обманули подполковника полиции от имени замглавы российского УМВД

Мошенники обманули подполковника полиции на 1,5 миллиона рублей от имени замглавы управления МВД по Кировской области. Об этом сообщает Baza.

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По данным издания, злоумышленник связался с бывшим замначальника информационного центра УМВД 10 февраля. В разговоре он представился замглавы управления и предупредил, что женщина попала под проверку ФСБ из-за финансирования Вооруженных сил Украины. Пригрозив реальным лишением свободы, аферист убедил потерпевшую снять со счетов все деньги и перевести их на «безопасный» счет. Это она и сделала.

Спустя день женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Москве мошенники обманули 72-летнего полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей.