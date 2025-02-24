В Ярославле отправили в колонию организаторов нарколаборатории

Суд в Ярославле избрал для организаторов нарколаборатории в Ростовском районе Ярославской области наказание в виде 15 лет 6 месяцев, а также 15 лет и 9 месяцев лет лишения свободы в колонии строгого режима, фигуранты произвели более 300 кг наркотиков.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Ярославский областной суд признал организаторов нарколаборатории виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил Муталимова М. М. к лишению свободы на срок 15 лет 9 месяцев, Алябьева В. А. - на срок 15 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Преступную деятельность жителей Московской и Орловской областей пресекли сотрудники УФСБ России по Ярославской области. В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 300 кг синтетических наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Московской области и 43-летнего жителя Орловской области.