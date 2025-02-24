Мосгорсуд отказался смягчать приговор французу Винатье*

Мосгорсуд отклонил просьбу смягчить приговор на три года колонии гражданину Франции Лорану Винатье*, обвиняемому в сборе информации в области военной деятельности России.

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Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщил источник из зала суда.

— Мосгорсуд отказался смягчать приговор в три года колонии для доктора наук из Франции Лорана Винатье* по делу об иноагентской деятельности, — написал Telegram-канала «Осторожно, новости».

Винатье* задержали летом прошлого года. По версии следствия, он на протяжении нескольких лет регулярно посещал Россию и собирал сведения о военной деятельности страны. Позже задержанный признался в преступлении. В октябре обвинение попросило суд назначить Винатье* три года и три месяца колонии общего режима. Однако защита обвиняемого заявила, что запрошенный срок чрезмерно суров.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.